Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

“Минулого року руйнування памʼятки на Рейтарській вдалося зупинити завдяки розголосу та фізичній присутності громади. Тож, сьогодні ввечері запрошуємо всіх охочих згадати як це було або зробити це вперше. Ми дуже потребуємо вашої підтримки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Андрій Коротких скасував статус памʼятки історії для будівлі на вул. Рейтарській, 37. Раніше цей же суддя позбавив статусу памʼятки комплекс одразу із пʼяти будівель на Подолі, більш відомих як Садиба Дмитрієва. Минулого тижня інший суддя Сергій Дудін – скасував статус памʼятки для 8 будівель Пивоварні Шульца, 1860 р.

Щодо споруди на Рейтарській, то Будинок Київського повітового земства спорудили у 1913 році за проєктом архітектора Біляєва. Восени минулого року будівельна компанія НЕСТ розпочала тут демонтаж внутрішнього (дворового) простору будівлі. Первісний проєкт будівництва передбачав збереження лише фасаду памʼятки. Тож тепер вони планують завершити задумане.

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