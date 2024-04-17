Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

З ініціативою створити рекреаційний парк до Київради звернувся військовослужбовець ЗСУ, 30 окремої механізованої бригади Сергій Литвяк.

“Місту дуже потрібні рекреаційні зони, забудова на місці історичної археологічної пам’ятки часів Київської Руси “Кирилівська Стоянка” поряд із промзоною — немислима, має бути хоч один великий Парк на Подолі, який прекрасно можна об’єднати мостиком, які у Вас гарно виходять, з пагорбами Щекавиці, а далі по Щекавиці між валами повз Житній Ринок наверх на Замкову та далі через яр на Пейзажку чи Володимирську і на Ваш міст аж до Пагорбів музею Голодомору”, — йдеться у тексті петиції.