Про це йдеться у дописі активіста Дмитра Перова.

Завод, що розміщений на Голосіївському проспекті 8, був заснований Йоганом-Генріхом Шульцем у 1860 році та переданий його нащадку Карлу. Він є однією з найдавніших пивоварень у місті та зразком промислового дизайну столиці.

У вересні 2023 року цю пам’ятку включили до переліку культурної спадщини Києва, а власність та земельну ділянку колишнього заводу передали на баланс “Фонду національного добробуту Криму”, заснованого благодійною організацією “Астем фаундейшн”, до засновників якої належить міністр оборони Рустем Умєров.

Суддя КОАС Сергій Дудін, який у 2023 році дав дозвіл на забудову історичної садиби Маліна (Зеленських) 1890 року, ухвалив рішення про скасування статусу пам’ятки для пивоварні, стверджує активіст Перов.

Департамент культурної спадщини КМДА та Міністерство культури та інформаційної політики мають можливість оскаржити це рішення апеляцією до кінця травня 2024 року.