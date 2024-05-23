Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Зазначається, що підозрюваний перебуватиме під вартою до 21 липня 2024 року без можливості внесення застави.
У ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
Суддя на “Лексусі” врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п’яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому продовжили перебування під вартою до 2 червня 2024 року.
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