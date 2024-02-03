26 травня у Києві сталося трагічне ДТП – суддя Тандир збив насмерть 22-річного нацгвардійця.

Згодом виявилося, що суддя напідпитку керував автівкою. Майже увесь час Тандир перебував у СІЗО, при цьому, за даними деяких ЗМІ, продовжуючи отримувати зарплатню.

На жаль, ні реакція суспільства у соцмережах, ні реакція ЗМІ наразі не довели справу Тандира до справедливого результата – ув’язнення. Сьогодні “Центр протидії корупції” повідомив у мережі Х, що справу Тандира зупинили.

“Друга дисциплінарна палата ВРП вирішила зупинити розгляд дисциплінарної справи щодо судді Макарівського суду Тандира. Так, того, який за даними слідства, збив насмерть нацгвардійця”, – написали в “ЦПК”.

Коментарем до посту “ЦПК” прикріпив іншу інформацію по зупинці справи зі вбиством нацгвардійця.

В “ЦПК” зазначили, що доповідачем у справі був член ВРП Віталій Саліхов. Він аргументував пропозицію тим, що не встигає зібрати потрібні докази для складання висновку. Зокрема, щодо того, чи порушував Тандир правила дорожнього руху та чи перебував у нетверезому стані. Хоча, як ми знаємо, інформація про те, що суддя був у стані алкогольного сп’яніння за автівкою, була підтверджена ще в липні.

“Наступного тижня Саліхов зібрався у відпустку, тому нібито не встигає до 10 лютого підготувати висновок. В підсумку справу щодо Тандира зупинили. Тому він надалі буде отримувати солідну суддівську зарплати і найближчим часом не буде звільнений з посади судді”, – зауважили в “ЦПК”.

Ще одне дивне рішення, як зазначив “ЦПК”: Третя Дисциплінарна палата ВРП “суворо покарала” голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна. До судді застосували стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

“Це той суддя, який мешкав (а, можливо, і досі мешкає) у будинку-церкві площею 661 квадрат. Згодом він успішно пройшов атестацію, почав отримувати 2,5 млн грн на рік і знову очолив Апеляційний суд Полтавської області”, – звернули увагу в “ЦПК”.

“ЦПК” продовжив, наголосивши:

“Річ у тім, що детективи НАБУ зафіксували позапроцесуальне спілкування Гальонкіна з адвокатом та іншими суддями щодо “вирішення питання” у двох адміністративних провадженнях стосовно п’яних водіїв, один з яких – син судді.”

Ось, як повідомили в “ЦПК”, одна з цитат судді під час спілкування з суддею, яка розглядала справу сина іншого судді, якого затримали за керування авто напідпитку: “По большому счету, ти ж знаєш, ми ж люді нормальниє, ми ж всігда на все підем. Єслі нада помогти, ми всігда поможем”.

Також у матеріалах справи щодо Гальонкіна немає доказів, що суддя отримав гроші за своє рішення, але є ознаки дисциплінарних проступків. Втім, питання про звільнення Гальонкіна не набрало потрібної кількості голосів. Тому суддю покарали суворою доганою з позбавленням доплат.

Тепер, як написали в “ЦПК”, виникає питання: а чи потрібна нам така оновлена ВРП, яка з кожним місяцем все частіше застосовує практики старої ВРП, яку ми з партнерами з такими боями зносили.

На несправедливість ВРП суспільство відреагувало відповідно:

Незважаючи на усю обурливість ситуації, ми все ж таки сподіваємось, що розголос про ситуацію допоможе хоча б щось змінити.