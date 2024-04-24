Вища рада правосуддя застосувала дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади до судді Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту.

Про це повідомила Вища рада правосуддя.

“24 квітня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі ухвалення такого рішення суддя автоматично вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

У ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Суддя на “Лексусі” врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п’яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому продовжили перебування під вартою до 2 червня 2024 року.