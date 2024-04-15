Знімок опублікував проєкт “Схеми”. На ньому видно значні руйнування щонайменше однієї будівлі.

“На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня, які є у розпорядженні “Схем”, видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу”, — йдеться в повідомленні.

Про вибухи в районі заводу у тимчасово окупованому Луганську повідомили у соцмережах 13 квітня, тоді ж з’явилися перші відео з місця подій.

Звуки вибухів у Луганську пролунали близько 11:30. Місцеві мешканці повідомляли про щонайменше два вибухи. Ймовірно, трапилася пожежа, окільки над містом було видно стовп диму. За даними журналістів проєкту “Донбасс Реалии“, було уражено “Луганський машинобудівний завод-100”, де росіяни ремонтували військову техніку та перебував особовий склад сил РФ.