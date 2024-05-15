Раніше реперка alyona alyona заявила, що організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську команду за футболки з принтом Free Azovstal Defenders. Суспільне мовлення в свою чергу стверджує, що не отримувало скарг і штрафів.

Про це повідомило Суспільне мовлення.

“Наразі Суспільне мовлення, як член Європейської мовної спілки, який забезпечує участь представників України на пісенному конкурсі “Євробачення”, не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил”, – пише Суспільне.

Також у пості Суспільного зазначається, що Європейська Мовна Служба (ЄМС) дійсно має повноваження застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу Євробачення. Про це артистів попереджають ще на етапі укладання контракту. Євробачення стверджує, що вони позиціонують себе як аполітичний конкурс і закликають всіх учасників дотримуватись цього принципу.

Суспільне нагадало, що цього року у день фіналу Євробачення-2024 було дискваліфіковано представника Нідерландів Joost Klein за агресивну поведінку по відношенню до членкині знімальної групи.

Представникам Ірландії Bambie Thug вимагали видалити з гриму зашифрований огамським скриптом символ на підтримку Палестини, який символізував “припинення вогню”.

Також Суспільне зазначило, що згідно з заявою португальського мовника RTP, замість виступу їхньої представниці iolanda у фіналі Євробачення, офіційний ютуб-канал і соцмережі Євробачення спочатку опублікували виступ співачки у півфіналі через наявність “пропалестинських елементів” у фінальному виступі.