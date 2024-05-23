Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:
особового складу близько 497700 (+1330) осіб, танків ‒ 7622 (+11), бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27), артилерійських систем – 12860 (+40), РСЗВ – 1077 (+0), засоби ППО ‒ 813 (+1) од, літаків – 355 (+1) од, гелікоптерів – 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45), крилаті ракети ‒ 2209 (+1), кораблі / катери ‒ 27 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од, спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).
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