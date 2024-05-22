Обстановка на території Сумської області, особливо у прикордонні, залишається складною. Ворог щодня завдає вогневих уражень по громадах області та інфраструктурі міст.

Про це сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону Єдині новини.

“Ситуація в прикордонні Сумської області системно напружена. Кожного дня протягом доби відбуваються вогневі ураження з боку ворога по наших, в першу чергу, прикордонних громадах, по нашій інфраструктурі міст і минула доба не є винятком”, – повідомив очільник області.

Він зазначив, що ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Конотоп, а також по прикордонних громадах – за цей період зафіксовано понад 200 вибухів.

“Постраждали 17 громад, понад 20 населених пунктів. На жаль, дві людини були поранені. Ситуація стабільно напружена і в такому ритмі живе сьогодні Сумщина”, – наголосив Артюх.

Водночас він прокоментував ситуацію із нарощуванням російської присутності на Сумщини, про яку часто пишуть в ЗМІ.

“Нарощення російських підрозділів на Сумському напрямку не спостерігається, але можливості такі існують”, – сказав очільник ОВА.