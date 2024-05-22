Про це сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону Єдині новини.
“Ситуація в прикордонні Сумської області системно напружена. Кожного дня протягом доби відбуваються вогневі ураження з боку ворога по наших, в першу чергу, прикордонних громадах, по нашій інфраструктурі міст і минула доба не є винятком”, – повідомив очільник області.
Він зазначив, що ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Конотоп, а також по прикордонних громадах – за цей період зафіксовано понад 200 вибухів.
“Постраждали 17 громад, понад 20 населених пунктів. На жаль, дві людини були поранені. Ситуація стабільно напружена і в такому ритмі живе сьогодні Сумщина”, – наголосив Артюх.
Водночас він прокоментував ситуацію із нарощуванням російської присутності на Сумщини, про яку часто пишуть в ЗМІ.
“Нарощення російських підрозділів на Сумському напрямку не спостерігається, але можливості такі існують”, – сказав очільник ОВА.
- Наступ росіян на Сумщину не можна виключати, — ДПСУ
- Росіяни в найближчий час ймовірно наступатимуть на Сумщину, — Deep State
- Росіяни протягом дня 26 разів обстріляли Сумщину: одна людина загинула, ще двоє поранено