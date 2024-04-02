У березні 2024 року Сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“У березні 2024 року Сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем. Це – найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення“, – зазначається у повідомленні.

Згідно з інфографікою, оприлюдненою Міноборони, в січні Сили оборони знищили 746 артсистем, у лютому – 878.

У 2023 році найвищий показник знищених Силами оборони ворожих артсистем був зафіксований у вересні – 947.