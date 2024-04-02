Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“У березні 2024 року Сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем. Це – найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення“, – зазначається у повідомленні.
Згідно з інфографікою, оприлюдненою Міноборони, в січні Сили оборони знищили 746 артсистем, у лютому – 878.
У 2023 році найвищий показник знищених Силами оборони ворожих артсистем був зафіксований у вересні – 947.
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