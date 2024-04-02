1 квітня українські військові збили над Чорним морем російський ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост», що є одним із найдорожчих дронів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. За його словами, це великий дрон, схожий на аналог «Байрактар», здатний проводити розвідку та нести бойове навантаження.

«Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить гарну ціль, такі цілі у нас бувають нечасто, проте нам вдалося збити один із найдорожчих ударних безпілотних літальних апаратів типу «Форпост». Це – російський БпЛА, його вартість становить приблизно сім мільйонів доларів. Його збила Одеська зенітна ракетна бригада над акваторією Чорного моря», – сказав Євлаш в ефірі телемарафону.

Російська сторона не коментувала втрат.

За даними Генштабу Збройних сил України, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російська армія втратила 8757 оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів.