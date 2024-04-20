Протягом доби на фронті відбулось 91 бойове зіткнення. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 квітня.

Загалом за добу ворог завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Своєю чергою, авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів, одному засобу ППО, одному району зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Воинскому та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новосадове та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 18 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, 17 разів окупанти намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Херсонської області та місто Херсон.