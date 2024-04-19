Сили РФ активізувались на Авдіївському напрямку. За добу там відбито 26 атак.

Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб.

“На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів”, — йдеться у повідомленні командування.

Загалом, станом на 18:00 за 19 квітня на українському фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Російські підрозділи завдаи 25 ракетних та 52 авіаційних удари, а також здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях ЗСУ, так і по населених пунктах.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак військ РФ біля Твердохлібового й Кремінної на Луганщині, а також поблизу Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку українські сили відбили 15 російських штурмів. За підтримки авіації окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Білогорівки Луганської області, та Верхньокам’янського, Спірного, Часового Яру й Кліщіївки у Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку російські підрозділи йшли у наступ 16 разів. Штурмували біля Новомихайлівки й Побєди. Прорвати українську оборону їм не вдалося.

На Оріхівському напрямку російська армія, за підтримки авіації, 4 рази атакувала позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти, за підтримки авіації, здійснили 6 атак на позиції українських сил – усі біля Кринків Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районам зосередження особового складу та знищила один пункт управління російських вйськ.