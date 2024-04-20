Про це повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, пише 24 Канал.
За словами Світана, у п’ятницю, 19 квітня, під час російської ракетної атаки по території України Сили оборони збили у повітрі ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на відстані понад 300 кілометрів від кордону. Згодом стало відомо, що літак вдалося знищити за допомогою ЗРК С-200 радянського зразка.
“Є модифікації – С-200В “Вега”, базова модифікація. Їх було багато виготовлено. І ці ракети можна модернізувати, для цього є можливості”, – зазначив Світан.
Полковник запасу ЗСУ додав, що ракети С-200 поставлялися у країни, які підтримували дружні стосунки з колишнім Радянським Союзом, тому вони могли зберегтися в цих державах.
“Ледь не на кожному континенті вони є, може, крім Австралії. Їх можна закупити. Якщо вони пройшли модернізацію і б’ють більше ніж на 300 кілометрів, то це дуже потужна зброя”, – зауважив Роман Світан.
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