Оперативна інформація станом на 13.30 15.05.2024 щодо російського вторгнення та ситуації на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. Наші війська мужньо тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі й техніці, подекуди проводять контрнаступальні дії”, – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку зафіксовані три бойові зіткнення. Росіяни намагаються атакувати у напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Сили оборони відбили загалом 18 ворожих атак, захисники стримують натиск російської армії.

На Сіверському напрямку війська РФ проводили штурмові дії на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, однак успіху не здобули. Загалом ворог атакував шість разів. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Краматорському напрямку кількість спроб російської армії штурмувати позиції захисників зросла до трьох, бойові зіткнення відбувалися в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Сили оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили два авіаційні удари по районах Дружби та Північного.

Найбільше ворожих атак відбулося на Покровському напрямку. Українські захисники дали відсіч 19 штурмовим діям російської армії. Основні зусилля війська РФ сконцентрували в районі Новоолександрівки, де завдали також авіаудару.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на напрямках Стара Михайлівка – Красногорівка, Славне – Парасковіївка й Солодке – Водяне. Авіаудар РФ зафіксований у районі Антонівки.

На Времівському напрямку бойові зіткнення відбувалися поблизу Костянтинівки й Урожайного.

На Оріхівському напрямку російські війська не полишають спроб просунутися в районах Роботиного і Старомайорського. Від початку доби там відбулися загалом 15 бойових зіткнень.

На Придніпровському напрямку загарбники й надалі намагаються витіснити підрозділи Сил оборони з плацдарму на лівому березі річки Дніпро. У районі села Кринки відбулися три боєзіткнення.