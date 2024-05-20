Бурланж вислав листа до французького керівництва, у якому закликав перейти від політики стриманості до прийняття рішення, аналогічного зробленому Великою Британією, яка дозволила українським військам використовувати її зброю проти Росії.

“Час, здається, настав… Право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора”, — написав політик.

Він підкреслив, що зміна цієї доктрини буде повністю законною і припинить асиметрію у відносинах між агресором та його жертвою.

Тим не менш, Бурланж зауважив, що ані Франція, ані інші західні країни не прагнуть втягуватися в конфлікт з Росією.

“Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб зняти невиправдане табу”, — написав він у своєму листі.

Нагадаємо, 2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв Україні три мільярди фунтів на рік та дозволив використовувати британську зброю проти Росії.

Згодом Кемерон відвідав Київ і підтвердив право України використовувати отриману від Великої Британії зброю проти Російської Федерації.