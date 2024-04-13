Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в Росії президентських виборів.

Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що російські війська активно атакують наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. Водночас на Покровському напрямку ворог намагається прорвати нашу оборону використовуючи десятки танків та БМП.

“Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Попри значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху”, — зазначив Сирський.

Головнокомандувач зауважив, що наразі вживаються всі необхідні заходи для стабілізації обстановки та підвищення ефективності дій наших військ задля завдання максимальних втрат підрозділам противника.

Також Сирський зазначив, що однією із нагальних задач є досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

“Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи”, — впевнений головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, серйозною проблемою, на думку Сирського, є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння.