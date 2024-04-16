Найкращий шанс для Європи врятувати НАТО, незалежно від того, чи переможе Трамп на виборах — це збільшити ефективність оборонних видатків.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Історик Ніл Фергюсон попереджає, що світ знаходиться в декількох метрах від Третьої світової війни. Адже посеред Європи йде російсько-українська війна, Китай погрожує Тайваню, а Іран здійснив безпрецедентну атаку із використанням ракет та безпілотників на Ізраїль.

Видання вважає, що Трамп мав рацію, коли сказав, що Росія може робити “все, що завгодно” з країнами, які ухиляються від витрат на оборону. Європейські держави десятиліттями жили коштом американської щедрості.

Йдеться про те, що наразі США витрачає 3,5% ВВП на оборону. Водночас коли РФ напала на Грузію, то європейські країни скоротили військові бюджети. Після окупації Криму вони скоротили їх ще більше. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ деякі європейські країни-члени НАТО не виконали своє зобов’язання витрачати 2% ВВП на оборону.

“Хочете зрозуміти, чому Конгрес США не хоче розщедритися на допомогу Україні? Не дивіться на Вашингтон, подивіться на Європу. Навіщо Америці надсилати мільярди доларів платників податків, якщо країни, найближчі до цього конфлікту, самі не хочуть платити?” – пише видання.

Згідно з доповіддю Carnegie Europe, 14 країн-членів НАТО з Європи у 1990 році витрачали на оборону близько $314 млрд на рік. До 2015 року кількість країн-членів майже подвоїлася, проте витрати на оборону впали на 30%. Тільки витрати Німеччини минулого року були на 14 млрд євро нижчими за її зобов’язання. Бельгія, де розташовано штаб-квартиру НАТО, витратила лише 1,21% ВВП.

Найкращим шансом для Європи врятувати НАТО, незалежно від того, чи переможе Трамп на президентських виборах – це збільшити й підвищити ефективність оборонних видатків, зазначають автори матеріалу.