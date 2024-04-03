Більш ніж за два тижні до теракту в “Крокус Сіті Холл”, 6 березня, влада США попереджала Росію, що саме ця площадка може стати потенційною метою атаки, пише The Washington Post із посиланням на двох не названих американських посадовців, які мають відношення до обговорення питання.

Як зазначає The Washington Post, “висока ступінь конкретності” підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що теракт готувало Ісламська держава. Це прямо суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були занадто загальними, і “піднімає нові питання щодо того, чому російські влади не прийняли більш рішучих заходів” для захисту людей, пише видання.

Вашингтон регулярно ділиться інформацією про можливі теракти з іншими країнами, але попередження про конкретні цілі посадовці та експерти називають неординарним – за їхніми словами, це може призвести до розкриття того, як США отримали інформацію. Проте інформація про готування теракту в Москві вказувала на потенційну небезпеку для американців в Росії.

При цьому, як пише WP, були ознаки того, що російські влади принаймні на початковому етапі ставилися до попередження серйозно. За словами одного з розмовників видання, повідомлення США включало в тому числі інформацію про готування теракту у синагозі. На наступний день ФСБ повідомила, що запобігла нападу ІГІЛ на синагогу в Москві.