У червні в Києві планується проведення третього українсько-польського Форуму відновлення України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що цього місяця планується третій Форум відновлення України та ознайомчі візити польських інвесторів до українських профільних організацій та підприємств.

Наразі на форум у Києві зареєструвалося понад 80 осіб з польської сторони.

На форумі планують обговорити такі теми, як системні виміри євроінтеграції, відновлення України, відновлення інфраструктури та залучення фінансових інструментів для початку відновлення.