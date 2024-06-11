Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що цього місяця планується третій Форум відновлення України та ознайомчі візити польських інвесторів до українських профільних організацій та підприємств.
Наразі на форум у Києві зареєструвалося понад 80 осіб з польської сторони.
На форумі планують обговорити такі теми, як системні виміри євроінтеграції, відновлення України, відновлення інфраструктури та залучення фінансових інструментів для початку відновлення.
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