У суботу, 18 травня, у Дніпрі невідомі особи, одягнені у чорний одяг, напали на військового медика, коли той сидів в автомобілі кольору хакі. Йому в обличчя задули з балончика через відкрите вікно. Внаслідок інциденту у медика розбито обличчя й окуляри.

Про це написав програміст в лавах ЗСУ “Пан Капітан” у соцмережі Х.

“Сьогодні в Дніпрі мого друга військового медика, коли він сидів в своєму бусі кольору хакі (яким він вивозив в 22-му поранених на Херсонщині) тіпи в чорному зі словами “підор тцкшний” задули з балончика через відкрите вікно, розбили обличчя і окуляри”, – написав військовий.

Він додав, що поранений чоловік має трьох неповнолітніх дітей, але пішов боронити свою країну.

“Бус звичайний камуфльований. Він просто стояв на узбіччі з відкритим вікном”, – додав “Пан Капітан”.