Про це написав програміст в лавах ЗСУ “Пан Капітан” у соцмережі Х.
“Сьогодні в Дніпрі мого друга військового медика, коли він сидів в своєму бусі кольору хакі (яким він вивозив в 22-му поранених на Херсонщині) тіпи в чорному зі словами “підор тцкшний” задули з балончика через відкрите вікно, розбили обличчя і окуляри”, – написав військовий.
Він додав, що поранений чоловік має трьох неповнолітніх дітей, але пішов боронити свою країну.
“Бус звичайний камуфльований. Він просто стояв на узбіччі з відкритим вікном”, – додав “Пан Капітан”.
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