Про це повідомляє міністерство оборони України.
Щоб записатись до е-черги, необхідно вибрати на сайті міністерства ТЦК та СП, в якому людина перебуває на обліку або за місцем актуальної реєстрації. Тоді ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону й отримати повідомлення з датою та часом візиту.
З повним переліком ТЦК можна ознайомитись тут.
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