Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Про це повідомляє міністерство оборони України.

Щоб записатись до е-черги, необхідно вибрати на сайті міністерства ТЦК та СП, в якому людина перебуває на обліку або за місцем актуальної реєстрації. Тоді ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону й отримати повідомлення з датою та часом візиту.

З повним переліком ТЦК можна ознайомитись тут.