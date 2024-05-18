Про це повідомляє міністерство оборони України.

Щоб записатись до е-черги, необхідно вибрати на сайті міністерства ТЦК та СП, в якому людина перебуває на обліку або за місцем актуальної реєстрації. Тоді ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону й отримати повідомлення з датою та часом візиту.

З повним переліком ТЦК можна ознайомитись тут.