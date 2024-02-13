Про це йдеться в інформації, поширеній Генеральним секретаріатом з питань оборони та нацбезпеки на урядовому порталі.

Вона складається щонайменше з 193 сайтів, які поширювали проросійський контент, легітимізували війну Росії проти України та дестабілізували громадську думку західних країн.

“Основна мета полягає у представленні “спеціальної військової операції” в позитивному світлі та очорнення України та її лідерів. Контент є дуже ідеологічно орієнтованим і містить явно неточні або оманливі наративи, які, у випадку порталу, орієнтованого на Францію, pravda-fr.com, відіграють роль у поляризації франкомовної цифрової публічної дискусії”, – йдеться в офіційному повідомленні.

Viginum проаналізував діяльність мережі цифрових “новинних порталів” зі схожими характеристиками у період з вересня по грудень 2023 року.

“Намагаючись охопити ширшу аудиторію, ця мережа використовує ретельний відбір джерел проросійської пропаганди відповідно до місцевості, на яку вона спрямована, масову автоматизацію поширення контенту та оптимізацію пошукових систем”, – констатують французькі фахівці з кібербезпеки.

Сайти мережі не створюють власного контенту, а ретранслюють публікації переважно із проросійських акаунтів у соціальних мережах або ж російських інформаційних агентств.

Міністерство закордонних справ Франції вже не вперше звинувачує Росію у масштабній дезінформаційній операції. Одне з попередніх подібних розслідувань Viginum виявило численні факти, що свідчать про причетність росіян до операції зі створення фейкових вебсайтів офіційних органів влади. Зокрема, фальшива сторінка Міністерства Європи та закордонних справ містила неправдиву інформацію про запровадження податку в розмірі 1,5% на “кожну грошову транзакцію” для фінансування військової підтримки України.