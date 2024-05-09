Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. На цю посаду призначили Героя України Олександра Трепака.

Про це йдеться у відповідних указах №313/2024 та №314/2024 від 9 травня, що опубліковані на сайті Президента.

“Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, – йдеться в указах на сайті глави держави.

Олександр Трепак — Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Сьогодні ж, 9 травня, Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.