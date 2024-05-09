Як повідомили кілька телеграм-каналів, зокрема Mash і Baza, це стало через влучання дрона.
Невдовзі про атаку безпілотника повідомив голова Республіки Башкортостан Радій Хабіров. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
«Безпілотник здійснив атаку на промзону міста Салавата, після якої сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства «Газпром нафтохім Салават». Підприємство працює у штатному режимі», – написав Хабіров.
За даними Baza, безпілотник вдарив в установку каталітичного крекінгу.
«Займання невелике, тому евакуйовувати працівників не стали, завод працює у штатному режимі», – пише телеграм-канал, показуючи кадри інциденту.
Це перша така подія у Башкортостані від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Від кордону України до Башкортостану – понад 1000 кілометрів. Офіційно російська влада поки не повідомляє, що дрон був українським. Раніше, як стверджувалося, українські БПЛА вже завдавали ударів по об’єктах у таких віддалених регіонах РФ, як Вологодська, Нижегородська області чи Татарстан.
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