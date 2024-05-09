Ігорю Коломойському, який вже перебуває у СІЗО у зв'язку з обвинуваченням у шахрайстві, зараз призначили новий запобіжний захід у зв'язку з справою про замовлення вбивства.

Про це пишуть Ґрати.

Наразі Коломойського утримують в ізоляторі СБУ через підозру у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід, пов’язаний із цими обвинуваченнями, передбачав його утримання до 2 червня за внесенням застави в розмірі 1,9 млрд гривень.

Однак Печерський районний суд Києва зараз призначив йому тримання під вартою до 7 липня — без можливості внесення застави.

За даними слідства, Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній у помсту за його відмову співпрацювати у незаконній оборудці.

Це сталося у 2003 році. Слідчі стверджують, що Коломойський привернув членів банди, яка жорстоко побила та поранила адвоката-директора компанії ножем. Дружина постраждалого завдала удару, що дозволило лікарям врятувати йому життя. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовленого вбивства, і їм було призначено від 6 до 12 років ув’язнення. Тепер поліція встановила докази, які підтверджують особу замовника.

Наразі Коломойському, який вже перебуває під вартою за іншою справою, повідомили про підозру в організації замовленого вбивства. За замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групи осіб, Коломойському загрожує до 15 років ув’язнення або навіть довічне позбавлення волі.