Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Відповідний указ №316/2024 від 9 травня опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії”, – йдеться у документі.

8 травня указом №309/2024 Зеленський звільнив ексголовнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я. За ним залишили право носіння військової форми одягу.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього на цю посаду був призначений Олександр Сирський.

8 травня Валерій Залужний разом з поетесою Ліною Костенко отримали звання “Почесних громадян Києва”.