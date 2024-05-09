Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
«Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом відвідали на Київщині бійців батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України.
Військові вийшли з передової на ротацію, деякі відновлюються після поранень», – написав столичний голова.
Він заявив, що мер Брюсселя передав військовим систему РЕБ та Starlink.
Також, воїни отримали додатково 50 FPV-дронів.
«Нове, дуже потрібне захисникам, оснащення вирушить на Донбас. Дякую Філіпу та мешканцям Брюсселя за підтримку й допомогу!», – зазначив Кличко.
Мер Києва зазначив, що з початку повномасштабної війни місто виділило понад 500 млн грн на потреби 4-ї бригади. Ці кошти були спрямовані на закупівлю та доставку на передову понад 1500 безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, радіостанцій, автомобілів та іншого необхідного обладнання.
Крім цього, громада Києва передала волонтерську допомогу бійцям, у тому числі безпілотники різних типів, системи радіоелектронної боротьби, нічні приціли та засоби захисту.
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