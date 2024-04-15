Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з керівництвом Конгресу закликав якнайшвидше схвалити законопроєкт, який, зокрема, передбачає виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це пише CNN.

“Президент обговорив термінову потребу в тому, щоб Палата представників якнайшвидше ухвалила доповнення до закону про національну безпеку”, — йдеться у заяві Білого дому.

Повідомляється, що під час телефонної розмови з президентом США взяли участь лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Зокрема, Шумер закликав Палату представників, яку очолює Республіканська партія, вжити заходів щодо пакету допомоги, ухваленого Сенатом після іранського нападу.

“Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю та Україні – це ухвалити додаткову угоду цього тижня. Я закликав спікера Джонсона зробити це”, – сказав він.

Наразі Палата представників не голосувала за прийнятий Сенатом законопроєкт, тому що багато консерваторів у Палаті представників виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні. Вони хочуть, щоб до будь-якого пакету допомоги було включено більш сувору політику США щодо кордону з Мексикою.