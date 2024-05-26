Про це заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі Київ24.

Вони будуть розташовані як на правому, так і на лівому березі Дніпра, без спеціального розподілу, але в місцях з великою концентрацією мешканців, зокрема, у спальних районах.

“Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок.

Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання”, – зазначив Бондаренко.