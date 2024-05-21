Про це повідомляє Верховна Рада України на своєму офіційному сайті.
Учасники заходу — нардепи, дипломати, експерти з деколонізації та представники національно-визвольних рухів.
Обговорювалися постійні порушення прав людини та прав національних народів, підходи до реалізації прав на самовизначення, практичні аспекти деколонізації та її вплив на глобальну безпеку.
У заході також брали участь представники башкирського, бурятського, ерзянського, татарського та черкеського рухів.
Голова ТСК Марія Мезенцева підкреслила, що резолюціями Європарламенту та ПАРЄ визнано, що РФ є колоніальною імперією, а її деколонізація є необхідною для позитивних змін в Росії та сталого миру для України.
“Українці завжди розуміли, що Україна не буде вільною, поки невільні інші народи імперії. Наше гасло завжди було “За нашу і вашу свободу!”. Ще у 1943 році Організація українських націоналістів ініціювала створення Антибільшовицького блоку народів.
Верховна Рада України нині активно включилася в роботу в цьому напрямі: створена ТСК, розроблений і найближчим часом буде винесений на розгляд Парламенту законопроєкт про основні засади державної політики”, — йдеться в повідомленні.
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