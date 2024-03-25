Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
13 березня ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почало самовільний демонтаж будівлі Інженерних служб Київської фортеці. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.
“Зруйнована частина будівлі оголила фундаменти більш ранньої будови. Згідно картографічних матеріалів — це фундаменти палацу останнього гетьмана України — Кирила Розумовського, 1790-х рр.“, – написав Перов.
Унаслідок демонтажних робіт утворилися вертикальні тріщини від цоколя до горища будинку.
Активіст також додає, що демонтажні роботи почали біля Будинку українського військового округу – в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. Територія розташована в межах буферної охоронної зони об’єкта ЮНЕСКО “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра”. Нове будівництво на цьому місці заборонене законом.
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