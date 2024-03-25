Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівництва на місці фундаментів історичної будівлі.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

13 березня ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почало самовільний демонтаж будівлі Інженерних служб Київської фортеці. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

“Зруйнована частина будівлі оголила фундаменти більш ранньої будови. Згідно картографічних матеріалів — це фундаменти палацу останнього гетьмана України — Кирила Розумовського, 1790-х рр.“, – написав Перов.

Унаслідок демонтажних робіт утворилися вертикальні тріщини від цоколя до горища будинку.

Активіст також додає, що демонтажні роботи почали біля Будинку українського військового округу – в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. Територія розташована в межах буферної охоронної зони об’єкта ЮНЕСКО “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра”. Нове будівництво на цьому місці заборонене законом.