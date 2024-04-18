Асоціація родин захисників «Азовсталі» ініціює проведення в Києві зустрічей психологічної підтримки для жінок, які чекають.

Повідомляється на сторінці організації.

Для того, щоб долучитися до групи, необхідно заповнити Гугл-форму.

Після заповнення форми з вами зв’яжуться протягом тижня, аби підтвердити участь.

“Зустрічі проводитимуть кваліфіковані психологи, які мають великий досвід роботи з військовими та їхніми родинами, а також втілили життя не один проєкт підтримки для нашої організації”, – йдеться у дописі.

“Памʼятайте, що ви не сам на сам з вашою проблемою. Наша Асоціація завжди готова прийняти вас в нашому колі однодумців та допомогти в наданні психологічної підтримки”, – підсумували в організації.