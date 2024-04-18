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У Красногорівці зазнали поранень двоє мирних жителів, постраждали приватні оселі.

В ніч на 18 квітня росія завдала по Донеччині 10 ракетних ударів. Шість ракет окупанти спрямували на Покровськ, пошкодили СТО, підприємство та 8 цивільних авто.

Ще чотирма ракетами атакували Селидове – вбили цивільну особу.

Варто зазначити, що армія РФ накрила вогнем 5 населених пунктів Донецької області: міста Костянтинівка, Красногорівка, селища Желанне, Очеретине та село Маркове. В результаті пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, заклади освіти, адмінбудівлю.

У Красногорівці поранень зазнали двоє мирних жителів, постраждали приватні оселі. Авіаударом армії рф по Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків і заклад освіти.

Село Маркове Костянтинівської громади ворог обстріляв з артилерії – пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю та заклад освіти. Три домівки пошкоджено внаслідок авіаційних та артилерійських ударів по селищу Желанному.

Крім того, в ніч на 18 квітня росія завдала по Донеччині 10 ракетних ударів. Шість ракет окупанти спрямували на Покровськ. Там пошкоджено СТО, підприємство та 8 цивільних авто.

Ще чотирма ракетами атакували Селидове – вбили цивільну особу. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків, сільськогосподарське підприємство, магазин, лінія електропередач.

Наразі поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.