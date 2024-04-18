Також буде оголошено торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахілів та черевиків.

Про це повідомляє Міноборони України

«Завчасне планування закупівель – це один із ключових принципів у роботі спеціалізованих агенцій Міноборони. Маємо заздалегідь забезпечувати наших військових усім необхідним. Більше того, ефективне планування закупівель дозволяє заощаджувати бюджетні кошти і завдяки цьому спрямовувати їх на додаткову підтримку для ЗСУ», – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков. «Безперервне забезпечення Збройних сил речовим майном можливе за умов спланованої попередньої підготовки. Саме тому закупівлі зимового одягу для військових ми починаємо вже навесні. Перші тендери запущені. Зараз закупівельна команда ДОТ працює над тим, щоб вже найближчим часом були оголошені процедури за всіма товарами», – зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ.

Станом на середину квітня ДОТ опублікував оголошення про закупівлю за 12 різновидами товарів:

штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1;

куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1;

костюм спеціальний зимовий, вид 3;

сорочка та кальсони зимові, вид 3;

рукавички зимові, вид 2; рукавички зимові, вид 3;

штани вітровологозахисні зимові, вид 1;

куртка вітровологозахисна зимова;

куртка утеплена спеціальна, вид 2;

штани утеплені спеціальні, вид 2;

костюм маскувальний зимовий, тип 2;

сорочка та кальсони зимові, вид 2;

шкарпетки літні (трекінгові), тип 1.

Загальний перелік зимового речового забезпечення вдвічі довший. Він складається з понад 25 пунктів. Також буде оголошено торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахілів та черевиків.

Для кожної з позицій з боку ЗСУ визначені вимоги щодо якості. Всі товари, які постачаються Збройним силам України, перевіряються фахівцями ДОТ, Міноборони та ЗСУ на відповідність цим вимогам.