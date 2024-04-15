У Києві на стадіоні Київського національного університету будівництва і архітектури відбувся футбольний матч, присвячений пам'яті Максима Матерухіна, підлітка, що загинув на станції фунікулера.

Інформацію про це оприлюднило Суспільне.

У грі брали участь юнацькі команди “Зміна-Оболонь” та “Арсенал Київ”, Максим грав за першу з них.

Гравці вийшли на поле у формі з зображенням Максима Матерухіна, а почали з хвилини мовчання.

Тренер з футбольної школи “Зміна” Богдан Кулібабенко розповів, що Максим приєднався до команди близько трьох років тому.

“Ми його неодноразово ставили в приклад на предмет дисципліни, порядку навіть по різних дрібницях. Всі його дуже поважали та цінували як друга, як колегу”, — розповів тренер.

Гравці команди також поділилися, що Максим був перспективним футболістом.

“Максим був доброю людиною, ніколи не ліз в конфлікти, мав добрі стосунки з усіма в команді. Він був перспективним гравцем, він міг вийти і підсилити гру”, — розповів Олександр Брітіков, гравець команди “Зміна”.

Нагадаємо, Максим Матерухін загинув 7 квітня на станції фунікулера у Києві. Поліція веде розслідування цієї події, а підозрюваний затриманий із запобіжним заходом у виді тримання під вартою.