Інформацію про це оприлюднило Суспільне.
У грі брали участь юнацькі команди “Зміна-Оболонь” та “Арсенал Київ”, Максим грав за першу з них.
Гравці вийшли на поле у формі з зображенням Максима Матерухіна, а почали з хвилини мовчання.
Тренер з футбольної школи “Зміна” Богдан Кулібабенко розповів, що Максим приєднався до команди близько трьох років тому.
“Ми його неодноразово ставили в приклад на предмет дисципліни, порядку навіть по різних дрібницях. Всі його дуже поважали та цінували як друга, як колегу”, — розповів тренер.
Гравці команди також поділилися, що Максим був перспективним футболістом.
“Максим був доброю людиною, ніколи не ліз в конфлікти, мав добрі стосунки з усіма в команді. Він був перспективним гравцем, він міг вийти і підсилити гру”, — розповів Олександр Брітіков, гравець команди “Зміна”.
Нагадаємо, Максим Матерухін загинув 7 квітня на станції фунікулера у Києві. Поліція веде розслідування цієї події, а підозрюваний затриманий із запобіжним заходом у виді тримання під вартою.
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