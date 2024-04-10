Нагадаємо, трагічний інцидент стався у неділю, 7 квітня, близько 20 години вечора на станції столичного фунікулера.
Виник конфлікт між п’яним чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім.
Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. За словами свідків, той упав на скло, розбивши головою скло і отримавши смертельний поріз шиї.
Сьогодні кияни зібрались, щоб проводити хлопця в останню путь.
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