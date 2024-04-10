На прощання прийшли родичі, друзі, однокласники та вчителі покійного.

Нагадаємо, трагічний інцидент стався у неділю, 7 квітня, близько 20 години вечора на станції столичного фунікулера.

Виник конфлікт між п’яним чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім.

Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. За словами свідків, той упав на скло, розбивши головою скло і отримавши смертельний поріз шиї.

Сьогодні кияни зібрались, щоб проводити хлопця в останню путь.