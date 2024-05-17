Його всупереч законодавству самочинно зведену релігійною громадою так званої “УПЦ МП” на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив Національний музей історії України.

За документами це нібито були “три кіоски площею по 20 кв. м”, звідки й зʼявилася назва “храм-МАФ”.

“Національний музей історії прагне забезпечити максимальний доступ українців до нашого спільного місця пам’яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави”, – наголосив директор НМІУ Федір Андрощук.

За його словами, у планах музею – використання території і, зокрема, звільненої ділянки для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України.

Нагадаємо, що Національний музей історії України 8 квітня анонсовував збір коштів на знесення незаконної забудови Московського патріархату, що стоїть у центрі Києва. Менш ніж за добу музею вдалося зібрати потрібну кількість грошей.