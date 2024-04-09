Про це повідомив Національний музей історії України.
Нагадаємо, що менше ніж день тому Національний музей оголосив про збір коштів на знесення незаконної забудови Московського патріархату у столиці.
А вже сьогодні, за такий мізерний проміжок часу, музею вдалося зібрати потрібну суму і навіть більше.
“Друзі, ви неймовірні, ви зібрали необхідну суму для демонтажу самочинного «церкви-МАФу» на території музею, менш як за добу!”, — подякував музей на своїй сторінці у Facebook.
- Національний Музей історії збирає гроші на знесення незаконної забудови Московського патріархату в центрі Києва
- Суд зобов’язав знести «храм-маф» біля музею історії України, який незаконно збудувала УПЦ МП
- Суд не розглянув справу щодо «храму-кіоску» біля Десятинної церкви