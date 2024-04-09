Національний музей історії України 8 квітня анонсовував збір коштів на знесення незаконної забудови Московського патріархату, що стоїть у центрі Києва. Менш ніж за добу музею вдалося зібрати потрібну кількість грошей.

Про це повідомив Національний музей історії України.

Нагадаємо, що менше ніж день тому Національний музей оголосив про збір коштів на знесення незаконної забудови Московського патріархату у столиці.

А вже сьогодні, за такий мізерний проміжок часу, музею вдалося зібрати потрібну суму і навіть більше.

“Друзі, ви неймовірні, ви зібрали необхідну суму для демонтажу самочинного «церкви-МАФу» на території музею, менш як за добу!”, — подякував музей на своїй сторінці у Facebook.