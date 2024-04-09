Храм-МАФ мали знести за рішенням суду, однак він і досі стоїть.

Про це мезуй повідомив в своєму Facebook.

“Дорогі друзі! Національний музей історії України потребує вашої допомоги. Нас часто запитують: коли демонтують самочинне будівництво на земельній ділянці Національного музею історії України, відоме як “церква-МАФ”. Відповідаємо: це питання можливо вирішити вже найближчим часом, але необхідно здолати ще один (сподіваємося, останній) етап на цьому шляху”, – йдеться в повідомленні музею.

Там наголосили, що попри рішення суду про необхідність знести незаконну споруду, представники Московського патріархату досі так і не виконали припис судді.

“На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття – це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою”, – пояснили в музеї.

Там повідомили, що за їхніми підрахунками, попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття коштуватиме 772 тисячі гривень. Тож закликали усіх небайдужих підтримати збір.

Більшість коментаторів підтримали ініціативу музею історії України. Станом на вечір 8 квітня на банці вдалося зібрати вже 91,8 тис. гривень. Багато хто пропонує музею влаштувати велику толоку, до якої готові долучитися.

Самовільне захоплення представниками Московського патріархату ділянки біля Десятинної церкви почалося 2008 року.

Спочатку споруда мала вигляд трьох кіосків, а в 2012 році, за часів Віктора Януковича, почали “узаконювати” будівництво. Жодних дозволів на будівництво та використання земельної ділянки релігійна організація не мала.

З 2020 року знести “храм-маф” своїм позовом вимагав Національний музей історії України, який знаходиться поруч.

15 лютого 2023 року Господарський суд міста Києва ухвалив рішення у справі про незаконний “храм-мафу” на території Національного музею історії України – зобов’язав звільнити ділянку від незаконної забудови.