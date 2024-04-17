Колишній голова Партії регіонів в Одесі та шанувальник так званої «російської весни» Дмитро Волошенков влаштувався спершу в Мінстратегпром, а зараз перебував на посаді в Агенції оборонних закупівель при Міноборони України.

Про це повідомляє Марина Безрукова, директор державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

“У найближчі дні Дмитра Волошенкова буде звільнено. Сьогодні також подано звернення в правоохоронні органи з запитом на його додаткову перевірку”, – йдеться у повідомленні.

Безрукова зазначає, що Дмитро Волошенков прийшов у Агенцію задовго до її призначення, у червні 2023 року, як менеджер з зовнішньоекономічної діяльності.

Вона також наголошує, що до Агенції оборонних закупівель має бути повна довіра. Передусім довіра українського суспільства, зокрема військових, для яких підприємство і працює.

Дмитро Волошенков – син відставного генерала СБУ та колишнього першого заступника голови Одеської ОДА Бориса Волошенкова. За каденції Януковича Волошенков-молодший очолював міську організацію Партії регіонів. Під час Революції гідності Дмитро Волошенков фігурував у проросійських пропагандистських медіа як учасник так званого “Антимайдану”.

14 січня 2021 року Волошенков очолив департамент європейської та євроатлантичної інтеграції Мінстратегпрому і був звільнений через два дні, оскільки потрапив під дію закону про люстрацію. Однак Одеський окружний адміністративний суд поновив його на посаді.

Нещодавно Дмитро Волошенков працевлаштувався в Агенцію оборонних закупівель. Цю інформацію він вказав на власній Facebook-сторінці.