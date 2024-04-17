Про це повідомляє Марина Безрукова, директор державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».
“У найближчі дні Дмитра Волошенкова буде звільнено. Сьогодні також подано звернення в правоохоронні органи з запитом на його додаткову перевірку”, – йдеться у повідомленні.
Безрукова зазначає, що Дмитро Волошенков прийшов у Агенцію задовго до її призначення, у червні 2023 року, як менеджер з зовнішньоекономічної діяльності.
Вона також наголошує, що до Агенції оборонних закупівель має бути повна довіра. Передусім довіра українського суспільства, зокрема військових, для яких підприємство і працює.
Дмитро Волошенков – син відставного генерала СБУ та колишнього першого заступника голови Одеської ОДА Бориса Волошенкова. За каденції Януковича Волошенков-молодший очолював міську організацію Партії регіонів. Під час Революції гідності Дмитро Волошенков фігурував у проросійських пропагандистських медіа як учасник так званого “Антимайдану”.
14 січня 2021 року Волошенков очолив департамент європейської та євроатлантичної інтеграції Мінстратегпрому і був звільнений через два дні, оскільки потрапив під дію закону про люстрацію. Однак Одеський окружний адміністративний суд поновив його на посаді.
Нещодавно Дмитро Волошенков працевлаштувався в Агенцію оборонних закупівель. Цю інформацію він вказав на власній Facebook-сторінці.
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