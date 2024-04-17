Колишній голова Партії регіонів в Одесі та шанувальник так званої «російської весни» Дмитро Волошенков влаштувався спершу в Мінстратегпром, а вже зараз перебуває на посаді в Агенції оборонних закупівель при Міноборони України.

Яким же чином політик з проросійською позицією та вкрай негативним послужним списком отримав таку посаду в Міноборони на третій рік повномасштабної війни?

Не таємниця, що призначенням на посади Дмитра Волошенкова з самого початку кар’єри займається його батько – колишній генерал СБУ та вже звільнений заступник голови Одеської обласної адміністрації Борис Волошенков.

Власне, сам ексзаступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков також неодноразово втрапляв у скандали. Останнім таким стало повідомлення про те, що він власноруч підписав розпорядження про призначення самого себе виконуючим обов’язки голови ОДА.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні:

В обладміністрації тоді заявили, що Волошенков був вимушений піти на такий крок, тому що під час звільнення з посади керівника Одеської ОВА Максима Марченка останній не надав право підпису жодному зі своїх заступників.

Відбувалось це не дивлячись навіть на численні повідомлення громадських активістів та журналістів, які зазначали, що хоча Борис Волошенков – відставний генерал СБУ, який також у 2005-2008 роках очолював Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, він підлягає під дію Закону України «Про очищення влади», оскільки розпочинав кар’єру у Комітеті державної безпеки СРСР.

Водночас сам Дмитро Волошенков, який доводиться йому сином, до 2014 року очолював міську організацію Партії регіонів та обіймав посаду першого заступника голови ООДА.

Втім, не дивлячись на сумнівну політичну діяльність, вже у 2021 році Борис Волошенко перебуваючи на посаді заступника голови Одеської обласної адміністрації, влаштував сина на посаду директора департаменту європейської та євроатлантичної інтеграції, питань багатостороннього співробітництва та протоколу Одеської ОДА.

Та не встиг чиновник побути на новій посаді, як вже через 2 дні його було звільнено згідно з законом «Про очищення влади».

Так швидко люстрували Дмитра Волошенкова за його чималий послужний список.

Згадали все: і його головування в Одеській міській організації Партії регіонів (з грудня 2006 року), і перебування на посаді народного депутата України 5-го скликання (з березня до листопада 2007 року), від Партії регіонів та, навіть, фігурування у справі про напад на журналістів під будівлею Одеської обласної адміністрації 19 лютого 2014 року. Хоч в останньому роль чиновника зазначили не більш ніж як свідка.

Зважаючи на таку кар’єру Волошенкова взагалі не мали навіть розглядати на державні посади, але якщо роботодавець власний батько – це зовсім інша справа.

Тож, навіть люстрація не завершила політичну кар’єру Дмитра Волошенкова – і вже через деякий час він через суд поновився на посаді, після чого його влаштували у Мінстратегпром.

Вже звідти він отримав посаду в Агенції оборонних закупівель при Міноборони України.

Очі закрили на все, навіть на виступи політика з гаслами «Росія прийди» і «Путін поможи».

Та громадськість це так не залишила і Мережу сколихнули сотні гнівних коментарів. Люди обурюються тим, яким чином політиків перевіряють перед призначенням на високі державні посади та чи перевіряють взагалі.

«На фото зліва-направо. А. Давидченко – лідер сепаратистського руху Одеси, був обмін на наших захисників, О.Васільєв – ідеолог «русской весны», втік з України, В.Кауров – проголосив себе в березні 14 президентом Одеської народної республіки, Г.Труханов, Д.Волошенков», – пишуть користувачі Мережі та додають архівні фото.

«Половина зі сцени – у розшуках за тероризм та державну зраду, інша половина – поважні державники», – обурюються люди.

Також цікавим є факт того, що Дмитро Волошенков й досі керує рядом сумнівних ГО:

Крім ГО «Громадянська ініціатива «За Одесу! За Януковича» не менш цікавим є «Фонд Івана Куріса», оскільки Іван Куріс був російським військовим діячем.

Виходячи з наведених фактів стає не зрозуміло як працює політична система України в умовах війни та яким чином ідеолог «російської весни» в Одесі, наразі відповідає за закупівлі у Міністерстві оборони.