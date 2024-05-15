Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
«У місті пролунав вибух. З’ясовуємо. Будьте в безпечних місцях», – написав він у Telegram.
Згодом об 11:46 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про два влучання у місті. Подробиць він не навів.
За три хвилини до повідомлення Сєнкевича об 11:36 про вибух в області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в регіонах з оголошеною повітряною тривогою.
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