Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«У місті пролунав вибух. З’ясовуємо. Будьте в безпечних місцях», – написав він у Telegram.

Згодом об 11:46 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про два влучання у місті. Подробиць він не навів.

За три хвилини до повідомлення Сєнкевича об 11:36 про вибух в області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в регіонах з оголошеною повітряною тривогою.