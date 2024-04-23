У Варшаві в паспортному столі чоловіки більше не можуть отримати документи, на відміну від жінок і дітей.

Величезні черги за документами виникли у центрах видачі паспортів закордоном. Установи переповнені українцями. Чоловікам не видають уже готові паспорти.

Скоріш за все, це пов’язано із нововведенням щодо закону про мобілізацію, який відсьогодні запрацював у Чехії, Польщі та Іспанії. Згідно з ним військовозобов’язані українці за кордоном не зможуть скористатися консульськими послугами, допоки не оновлять свої дані в ТЦК.

Сьогодні зранку про призупинення видачі готових паспортів повідомила пресслужба Центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс”.

“На жаль, через технічні причини призупинено видавання готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі”, – йдеться у повідомленні.

Також, згідно з оновленими правилами, чоловіки за кордоном, від 18 до 60 років, без військо-облікових документів не зможуть оформити закордонний паспорт.

Ситуацію прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна.” – написав він.

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.