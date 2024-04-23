Про це він повідомив в соцмережі Х.

“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна”, — написав міністр.

За словами Кулеби, захист прав та інтересів громадян України за кордоном “був і залишається пріоритетом МЗС”, але в теперішніх умовах “головним пріоритетом є боротьба за виживання України”.

Він зауважив, що обов’язок оновлювати свої дані у ТЦК зберігався і до прийняття нового закону про мобілізацію.

“Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно”, – розповів очільник зовнішньополітичного відомства.

Міністр додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в дипустановах за кордоном.