У Росії розбився бомбардувальник Су-34, екіпаж загинув

Про це повідомляє низка російських медіа із посиланням на Міністерство оборони РФ.
У повідомленні зазначено, що літак розбився при виконанні планового навчально-тренувального польоту.
“Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Екіпаж загинув”, — цитують російське оборонне відомство медіа.
Вказано, що попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність. На борту перебували два пілоти.
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