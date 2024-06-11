У Росії розбився бомбардувальник Су-34, екіпаж загинув

Винищувач-бомбардувальник Су-34 Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії зазнав аварії в гірській місцевості в Північній Осетії РФ, екіпаж загинув.

Про це повідомляє низка російських медіа із посиланням на Міністерство оборони РФ.

У повідомленні зазначено, що літак розбився при виконанні планового навчально-тренувального польоту.

“Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Екіпаж загинув”, — цитують російське оборонне відомство медіа.

Вказано, що попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність. На борту перебували два пілоти.