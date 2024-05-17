Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.
За інформацією, отриманою від російських джерел, інцидент відбувся на одній з вулиць Санкт-Петербурга, де розміщено військовий навчальний заклад.
Спершу з’явилися припущення, що причиною вибуху могла бути атака дроном, але пізніше з’явилася альтернативна версія про можливий вибух боєприпасу в підземеллі академії.
Фотографії, опубліковані місцевими медіа, демонструють процес евакуації травмованих. Непідтверджені джерела стверджують, що кількість постраждалих перевищує сім осіб.
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