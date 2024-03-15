Російські тг-канали повідомили, що близько 15:00 молода дівчина кинула коктейль Молотова на ганок 358-ї школи, де зранку працюють дві виборчі дільниці.

Дівчину затримали одразу. Їй 21 рік. РосЗМІ заявили, що завдання з підпалу вона нібито отримала від якогось «українського телеграм-каналу», де їй пообіцяли заплатити.