За сім днів було зібрано 3 071 405 євро, кошти пожертвували майже 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на сайт відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.

При цьому в описі збору сказано, що першою метою є збір 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідних боєприпасів для України.

“До неї вже приєдналися понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем’єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи. Було б прикро, якби так і залишилося.

Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому від війни сусіду. Давайте покажемо, що не тільки вони вирішують. Ми переконані, що позиція влади не відповідає позиції більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо і знаємо, як допомогти”, – заявляють автори ініціативи.

“Доведімо, що Словаччина не боягузка і стоїть на правильному боці історії. Ми допоможемо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд”, – наголошують вони.